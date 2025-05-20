Троицких врачей будут судить за мошенничество со сговором

Прокуратура Троицка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух врачей, обвиняемых в мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в феврале анестезиолог-реаниматолог и оториноларинголог областной больницы в Троицке сообщили местной жительнице, что для ввода ее семилетнего сына в общий наркоз при операции им якобы необходимо заплатить 7 тыс. руб. Они знали, что помощь ребенку оплачивается в рамках ОМС. Мать согласилась и передала деньги. Полученными средствами врачи распорядились по своему усмотрению.

Вину в совершенном преступлении медработники признали полностью. Уголовное дело в отношении врачей направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска