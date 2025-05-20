В Саратове выставили на продажу здания под общепит за 108 млн рублей

В Саратове за комплекс зданий для ведения бизнеса просят 108 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано в сети.

Это два капитальных строения по ул. Железнодорожная, 90. Площадь одного из них (четырехэтажное здание) составляет 1,8 тыс. кв. м, другого (двухэтажное) — 556 кв. м.

Автор объявления подчеркивает, что четырехэтажное строение оборудовано под ресторан, там есть основной зал, лаунж-зоны, технический этаж. Другой объект, как отметил продавец, можно использовать как магазин или кафе. На его первом этаже расположена автомойка. Здания находятся в собственности.

Павел Фролов