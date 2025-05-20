«Кировский конный завод» запустит предприятие по переработке молока в 2025 году

В 2024 году донской агрохолдинг «Кировский конный завод» намерен инвестировать 1,4 млрд руб. чистой прибыли в модернизацию производства и приобретение нового оборудования. Об этом говорится в официальном сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

«Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не объявлять и не выплачивать»,— отмечено в рекомендациях совета директоров общему собранию акционеров.

По итогам 2024 года конезавод продемонстрировал значительный рост: чистая прибыль выросла в полтора раза, а общий доход компании увеличился почти на 70%, достигнув отметки в 2,7 млрд руб. Основной источник дохода – сельскохозяйственное направление, которое обеспечило более 2,6 млрд руб. в общей структуре выручки. Животноводческая деятельность за тот же период принесла 58,5 млн руб.

«В августе 2025 года «Кировский конный завод» планирует запустить предприятие по переработке молока мощностью 60 - 65 т в сутки. Я готов вкладываться в то, чтобы мы могли создать в регионе собственную торговую сеть»,— заявил генеральный директор предприятия Владимир Черкезов.

По данным СПАРК, ЗАО «Кировский конный завод» было зарегистрировано в Целинском районе Ростовской области в 1999 году. Генеральный директор и бенефициар компании — бывший глава донского минсельхозпрода Владимир Черкезов. Конезавод специализируется на производстве зерновых и технических культур, занимается разведением лошадей, а также молочным животноводством — в его состав входит ферма на 700 дойных коров.

Валентина Любашенко