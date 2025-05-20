В Оренбуржье туристические объекты посетили более 60 тысяч человек в майские праздники

Более 60 тыс. человек посетили популярные туристические объекту Оренбуржья в период майских праздников. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По маршруту «Семь вершин степного Урала» прошли и поднялись на живописный хребет Карамурунтау на более 1500 человек. С 1 по 11 мая 2,6 тыс. человек посетили музей В.С. Черномырдина. В этот же период 2,5 тыс. посетителей побывали в национальном парке «Бузулукский бор», еще 1 тыс. человек посетили государственный природный заповедник «Оренбургский».

В праздничные дни загрузка гостиниц в регионе превысила 65%, пиковые значения были достигнуты 3 и 4 мая. В оренбуржье приезжают туристы из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую и Свердловскую области.

Руфия Кутляева