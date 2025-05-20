СМИ: хореографа Григоровича кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище

Хореографа Юрия Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой, балериной Наталией Бессмертновой. Об этом «РИА Новости» сообщил источник.

Накануне сообщалось, что церемония прощания с хореографом пройдет 23 мая в здании Большого театра. Она начнется в 11:00 мск. Прийти на нее может любой желающий. Похороны состоятся в этот же день, говорится в материале агентства.

Юрий Григорович умер 19 мая в возрасте 98 лет.

С 1946 года он служил в кордебалете Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. С того же момента выступал автором постановок в балетной студии ленинградского Дворца культуры им. А. М. Горького. В 60-е годы работал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Позднее стал главным балетмейстером московского Большого театра. В числе известных постановок господина Григоровича — «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Щелкунчик».

Полина Мотызлевская