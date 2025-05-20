Суд исключил кипрскую компанию из числа собственников хлебной базы в Курске

Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск основного владельца ООО «Корпорация курская хлебная база №24» Вячеслава Тетерюкова об исключении кипрского Xepo Investments Ltd из числа собственников компании. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, решение вступило в законную силу.

Господин Тетерюков мотивировал свое требование тем, что иностранное юрлицо не исполняет своих обязанностей, чем причиняет существенный ущерб ООО «Корпорация курская хлебная база №24». В ходе рассмотрения дела суд установил, что корпорацию оштрафовали из-за того, что ответчик не предоставил учредительные документы по запросу.

Во время процесса представители кипрской компании пояснили, что больше не хотят принимать участие в деятельности хлебной базы из-за «сложной международной обстановки» и прекращения торговых отношений между Россией и Кипром.

По данным Rusprofile, ООО «Корпорация курская хлебная база №24» было учреждено в Курске в марте 2002 года. Основной вид деятельности — производство крупы и гранул из зерновых культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 56,1% компании принадлежит Вячеславу Тетерюкову, 24% — Светлане Языковой, 19,9% — Xepo Investments Ltd. 2024 год общество отработало с выручкой в 302 млн руб. и чистым убытком 16 млн руб.

Алина Морозова