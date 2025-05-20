Ярослав Серпухов назначен нижегородским природоохранным прокурором
Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру возглавил Ярослав Серпухов, его назначение состоялось на прошлой неделе. До этого он работал в прокуратуре заместителем.
Ярослав Серпухов
Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», предыдущего природоохранного прокурора Дениса Кругова, отработавшего в Нижегородской области пять лет, в начале апреля назначили на аналогичную должность в республике Марий Эл.