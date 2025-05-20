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Ярослав Серпухов назначен нижегородским природоохранным прокурором

Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру возглавил Ярослав Серпухов, его назначение состоялось на прошлой неделе. До этого он работал в прокуратуре заместителем.

Ярослав Серпухов

Ярослав Серпухов

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Ярослав Серпухов

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», предыдущего природоохранного прокурора Дениса Кругова, отработавшего в Нижегородской области пять лет, в начале апреля назначили на аналогичную должность в республике Марий Эл.

Иван Сергеев

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