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Курорт «Роза Хутор» ожидает рост турпотока из стран Персидского залива

Горный курорт «Роза Хутор» принял делегацию из Кувейта, включающую представителей туристических агентств, авиакомпании Jazeera Airways и СМИ, что станет новым этапом в развитии сотрудничества со странами Персидского залива и увеличит туристический поток в 1,5 раза в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Представители туристических агентств, авиаперевозчика Jazeera Airways и медиа из Кувейта посетили горный курорт Роза Хутор. В ходе визита они ознакомились с гостиничной и развлекательной инфраструктурой комплекса и провели встречи с российскими коллегами для обсуждения возможного партнерства.

С 2019 года Роза Хутор работает на рынках стран Персидского залива. Визит кувейтской делегации стал важным шагом в этом направлении. С начала года курорт уже принял более 400 гостей из региона.

Сочи продолжает развиваться как один из ведущих курортов России и привлекательное направление для иностранных туристов. Это связано с организацией прямых рейсов, введением электронных виз и развитием сервисов, ориентированных на зарубежных гостей. Город предлагает разнообразные варианты отдыха, включая возможности для проведения деловых мероприятий, благодаря созданной инфраструктуре.

Сертификация по системе Роскачества — Muslim friendly — также стала важным фактором для привлечения туристов из арабских стран. Четырехзвездный отель «Эрбелия от Васта» стал одним из первых в России, получившим этот сертификат в 2024 году.

Летний сезон 2024 года стал успешным для Роза Хутор: курорт принял около двух тысяч туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии благодаря полетной программе из Манамы в Сочи. В прошлом году курорт посетили более 6 тыс. гостей из Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ.

С 27 июня по середину сентября 2025 года запланирована полетная программа кувейтского подразделения авиакомпании Jazeera с частотой два рейса в неделю. Ожидается, что это значительно увеличит туристический поток из стран Персидского залива.

Мария Удовик

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