В Челябинске телефонную рекламу МТС признали незаконной

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу услуг компании МТС по телефону. Местный житель не давал согласие на ее получение, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Челябинец пожаловался в ведомство на спам-звонок. Во время телефонного разговора ему сообщили такую информацию: «…я из МТС звоню… Хотели поздравить вас с наступающими праздниками… Безлимитный интернет на сим-карте, а также домашний интернет и ТВ со скидкой 50%…». Однако местный житель не давал предварительного согласия на получение рекламы. Выяснилось, что эта организация ранее уже распространяла незаконную рекламу услуг и понесла за это наказание. Компанию привлекут к административной ответственности.