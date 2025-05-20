Путин рассказал Трампу о предотвращении угрозы терактов у Кремля

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что во время прошедшего накануне телефонного разговора Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о предотвращении в ночь на 7 мая угрозы терактов рядом с Кремлем и Красной площадью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея Великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву»,— сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Разговор между лидерами стран состоялся вечером 19 мая и длился более двух часов.

Подробнее о разговоре — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Поздравленье — мать ученья».