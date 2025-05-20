Жительница Звениговского района стала жертвой мошенников, лишившись свыше 1,97 млн руб после телефонного разговора с неизвестным. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Марий Эл отдала мошенникам 1,97 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жительница Марий Эл отдала мошенникам 1,97 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 61-летней женщине в мессенджер пришло сообщение якобы от коллеги о необходимости сотрудничать с представителями силовых структур. С ней связался неизвестный, представившийся участником расследования, и сообщил, что с ее счета якобы пытались перевести деньги в «недружественное государство». Он убедил потерпевшую, что ее подозревают в содействии мошенникам.

Чтобы «сохранить» сбережения, женщине предложили снять наличные и передать курьеру. Она передала неизвестному более 1,97 млн руб. Позже с ней пытались связаться вновь, но тогда она поняла, что столкнулась с аферистами. Оказалось, что аккаунт коллеги был взломан.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Анар Зейналов