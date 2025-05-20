В Нальчике отремонтируют восемь улиц общей протяженностью 11 км

Восемь улиц отремонтируют в Нальчике в 2026 году. Общая протяженность обновленных магистралей составит около 11 км, сообщил глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Приводится в нормативное состояние дорожное покрытие, устанавливается современная система освещения, обновляются остановки, дорожные знаки, ограждения, пешеходные переходы и светофоры»,— отметил Казбек Коков.

Руководитель региона пояснил, что программа предусматривает расширение проезжей части, монтаж систем водоотвода, обновление освещения, обустройство тротуаров и пешеходных зон. На улице Тарчокова дополнительно заменят изношенные инженерные коммуникации.

В текущем 2025 году капитальный ремонт проводится на четырех улицах города — Каменской, Кешокова, Ногмова и Щорса. Их суммарная протяженность превышает 8,5 км.

Николай Аксенов