В Нальчике отремонтируют восемь улиц общей протяженностью 11 км
Восемь улиц отремонтируют в Нальчике в 2026 году. Общая протяженность обновленных магистралей составит около 11 км, сообщил глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
«Приводится в нормативное состояние дорожное покрытие, устанавливается современная система освещения, обновляются остановки, дорожные знаки, ограждения, пешеходные переходы и светофоры»,— отметил Казбек Коков.
Руководитель региона пояснил, что программа предусматривает расширение проезжей части, монтаж систем водоотвода, обновление освещения, обустройство тротуаров и пешеходных зон. На улице Тарчокова дополнительно заменят изношенные инженерные коммуникации.
В текущем 2025 году капитальный ремонт проводится на четырех улицах города — Каменской, Кешокова, Ногмова и Щорса. Их суммарная протяженность превышает 8,5 км.