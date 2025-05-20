В Черкесске замглавврача больницы обвиняют в хищение 30 млн рублей

Городской суд Черкесска рассмотрит уголовное дело заместителя главврача по хозяйственным вопросам, обвиняемого в участии в преступном сообществе и хищении более 30 млн руб. бюджетных средств. Об этомсообщает прокуратура КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый вступил в криминальную организацию, созданную главврачом для присвоения бюджетных средств. В группировке также состояли другие сотрудники медучреждения.

«В период с 2015 по 2022 год соучастники похищали деньги, выделенные на ремонтные работы, приобретение товаров для нужд больницы, закупку топлива для служебного транспорта и выплату заработной платы персоналу. Средства переводились на счета третьих лиц в различных банках на основании поддельных платежных документов, представленных в Управление Федерального казначейства по КЧР»,— следует из сообщения прокуратуры.

Подозреваемому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (попытка контрабанды сильнодействующих веществ) и ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере).

Николай Аксенов