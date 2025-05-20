Предложение грузоперевозок Ижевск—Грузия увеличилось в 20 раз за год
Предложение грузоперевозок по направлению Ижевск—Грузия выросло в мае 2025 года в 20 раз относительно того же месяца 2024 года, сообщает пресс-служба «Avito Услуги». Абсолютных цифр представители площадки не приводят.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В тренде остается восточное направление: спрос на грузоперевозки по направлению Ижевск—Китай за указанный период увеличился на 32%, что, считают эксперты, говорит о продолжающемся развитии логистических и деловых связей.
На постсоветском пространстве зафиксировали рост спроса на грузоперевозки из столицы Удмуртии в Армению — в шесть раз, а также в Белоруссию — в два раза.