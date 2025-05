Дональд Трамп взялся за порнографию

Вчера, 19 мая, президент США Дональд Трамп подписал специальный закон, который позволит добиваться через суд справедливости людям, пострадавшим от так называемой порномести, или deepfake-порнографии. Закон, вводящий уголовную ответственность за распространение такого контента, обязывает удалять его в течение 48 часов и предусматривает штрафы в размере до $500 тыс. за неисполнение.

Принятие закона о борьбе с распространением deepfake-порнографии (Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act, или TAKE IT DOWN Act, то есть «Уберите это») стало следствием многочисленных историй и скандалов последних лет. В центре них оказывались как рядовые американцы, так и знаменитости, например певица Тейлор Свифт, и политические деятели, включая члена Палаты представителей от демократов Александрию Окасио-Кортес. На разных платформах и в соцсетях появлялись их фотографии в обнаженном виде, которые стремительно расходились по сети. Но эти фотографии были ненастоящими — их сгенерировали при помощи технологий искусственного интеллекта.

До настоящего времени возможности привлечь к ответственности тех, кто распространяет такой контент, у пострадавших практически не было.

Соответствующие законы есть не в каждом штате, а общего федерального закона в США не существовало. При этом обилие технологических решений для создания deepfake-порнографии значительно упрощает задачу для злоумышленников.

После появления таких технологий в 2017 году они бурно развивались. Как показывают исследования, к 2019 году 96% всех deepfake-видео в интернете были порнографическими.

Законопроект TAKE IT DOWN был предложен сенатором Тедом Крузом в июне 2024 года. До этого в 2023 году в Snapchat появились сгенерированные ИИ фотографии старшеклассниц одной из школ в Техасе. Из-за отсутствия соответствующего закона родители девушек не смогли привлечь к ответственности виновных. В дело вмешался сенатор Круз, который заставил Snapchat удалить этот контент, а потом разработал законопроект. В доработанном виде документ был единогласно одобрен Сенатом США в феврале 2025 года и почти единогласно — два голоса против — поддержан в Палате представителей 28 апреля. Законопроект получил поддержку более 100 компаний и организаций, включая НКО, а также технологических гигантов Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), TikTok и Google. В его поддержку также высказалась первая леди Мелания Трамп.

Новый закон накладывает ответственность на платформы, где размещен такой контент, включая соцсети, хостинги, сайты для взрослых и так далее.

По требованию жертвы они обязаны в течение 48 часов удалить изображения.

Если контент содержит изображения несовершеннолетних, его распространение квалифицируется как тяжкое уголовное преступление.

Чтобы упростить пострадавшим подачу жалоб, будет создан специальный сайт. Некоторые онлайн-платформы и соцсети уже принимают запросы на удаление незаконного контента, а ряд НКО помогает пострадавшим добиться удаления изображений сразу на разных платформах.

Правда, как отмечает CNN, не все платформы соглашаются взаимодействовать с НКО, а злоумышленники находят такие сервисы, которые не борются с распространением нелегального контента. По мнению главы Центра по борьбе с ненавистью онлайн Имрана Ахмеда, закон «наконец-то обяжет соцсети выполнять свою работу и защищать женщин» от нарушения их прав. «Хотя законодательство и не является стопроцентной гарантией, но статус-кво, при котором молодые женщины сталкиваются с жутким вредом в онлайне, неприемлем»,— считает он.

Алена Миклашевская