Астраханский суд изучит дело о мошенничестве с соевыми бобами на 11 млн

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на 11 млн руб. (ч. 4 и 5 ст. 159 УК РФ) в отношении двоих жителей Московской области и северокавказской республики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Согласно релизу, в 2020 году астраханец 1960 года рождения (признан потерпевшим по уголовному делу) в рамках деятельности по экспорту зерновых хотел купить для доставки в другую страну свыше 400 тонн соевых бобов. Его знакомый, мужчина 1968 года рождения, связал его с гендиректором коммерческой фирмы, мужчиной 1970 года рождения. Стороны подписали договор купли-продажи и сопутствующие документы, продавец получил от покупателя порядка 11 млн руб.

Первое время продавец и посредник информировали потерпевшего о прохождении всех этапов для транспортировки бобовых, но в один из дней сообщили, что не получается доставить товар в страну и для возврата денежных средств требуется его продажа иным лицам, поскольку деньги потрачены. В итоге астраханец не получил ни товара, ни потраченных миллионов.

Следователи УМВД России по Астраханской области завершили расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов