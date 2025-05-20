Вузы ведут свой счет

Некоторые столичные вузы предупредили об увеличении стоимости обучения. Среди них — Российский экономический университет им. Плеханова и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова. Проректоры связывают рост цен с увеличением нормативов затрат, ростом коммунальных платежей и выполнением указов президента о повышении зарплат преподавателям, пишет РБК. В Плехановском университете заявили, что стоимость может вырасти до 30% в зависимости от направления подготовки. При этом другие вузы вводят систему скидок за индивидуальные достижения. Так, в МГТУ им. Баумана абитуриенты, которые набрали более 60 баллов по каждому из четырех предметов, смогут получить скидку до 90%, если не поступят на бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам профессора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, в престижных вузах дополнительная стоимость часто связана с брендом и репутацией: «Технические, технологические, медицинские специальности, а также, например, архитектурное направление входят в так называемую вторую стоимостную группу. Она учитывает сложность лабораторного оборудования, расходных материалов и соотношение студент/преподаватель с учетом проектной работы. Но есть и третья стоимостная группа — культура и направления, связанные с ракетостроением, где учитываются еще и индивидуальные занятия. Во второй и третьей стоимостной группе существенно выше стоимость обучения, то, что оплачивается даже за счет бюджета. Ниже этой планки вузы не могут установить цены. Субсидия включает не только оплату труда профессорско-преподавательского состава, литературы, расходных материалов для лабораторий и так далее, но также и все коммунальные услуги, и содержание научного комплекса, и уплату налогов.

Что касается топ-вузов в столице, то они ориентируются на конкуренцию между собой, в том числе на международную стоимость образования, не привязываясь к нормативам. Цена может быть существенно выше, и это, скорее, сигнал о качестве образования, даже о его элитарности».

Заявления вузов о росте стоимости обучения появились на фоне планов властей сократить количество внебюджетных мест в университетах. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит правительству устанавливать ограничения на платный прием. Цель инициативы — устранить дефицит кадров. Как пояснял министр науки и высшего образования Валерий Фальков, студентов-платников сейчас больше всего на направлениях экономики, управления и права, в то время как инженеры остаются в дефиците. Если законопроект примут окончательно, то стоимость обучения вырастет повсеместно, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов:

«Сейчас уже очень тяжело вузам не повышать стоимость. Мест будет меньше, университетам же нужно как-то выживать. Скажем, сейчас 50-60% в зарплате преподавателей приходится на платное обучение. Если число таких мест уменьшится вдвое-втрое, то пропорционально и зарплаты должны будут сократиться? Законопроект в корне правильный. Регулировать надо. Но с какой целью это делается? Ведь никто же этого внятно не объясняет. Можно же было спокойно все обсудить, понять, что и как делать.

Что касается повышения стоимости обучения, то это полбеды. Проблема в другом: многие студенты могут уехать в другие вузы. У нас может возобновиться тенденция, которая существовала в 1990-е и начале 2000-х, — это "утечка мозгов", потому что не все смогут поступить».

По данным исследования Высшей школы экономики, в прошлом году в 414 университетах рост цен на обучение был ниже инфляции и темпа роста зарплат. При этом в 113 вузах средняя стоимость обучения выросла быстрее среднего дохода. Лидером по росту стал Московский технический университет связи и информатики. Там стоимость обучения увеличилась на 136% и превысила 315 тыс. руб. В медицинских вузах рост составил до 34,5%. Окончательная стоимость обучения в 2025-2026 учебном году будет определена до 1 июня.

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Валерия Калинина