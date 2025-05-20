В Челябинской области выдача кредитных карт за год сократилась в два раза

В апреле 2025 года банки выдали жителям Челябинской области 27,6 тыс. новых кредитных карт. Это в два раза меньше по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдача составила почти 56 тыс. карт, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По общему количеству новых кредитов Челябинская область пока входит в топ-10 регионов, занимая последнее место.

В целом по стране банки выдали 1,09 млн новых кредитных карт, что почти на 53% меньше, чем годом ранее. По сравнению с мартом этого года показатель сократилась на 1,7%. Также снизился объем лимитов по кредиткам — на 3,5% за месяц, до 107,7 млрд. руб. За год объем лимитов сократился в 2,4 раза. В апреле 2024 года он достигал 263,6 млрд руб.

Наибольшее сокращение количества выданных новых кредитных карт в годовом выражении зафиксировано в Пермском крае – на 58%, а также в Иркутской (56,8%), Нижегородской (56%) и Самарской (55,8%) областях и в Москве (-55,7%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что выдача новых кредиток стабилизировалась после падения во второй половине прошлого года, но говорить об окончании периода сокращения пока преждевременно.