Глава Foxconn: ИИ заменит 80% рабочих на заводах

Глава тайваньского производителя электроники Foxconn Юнь Лю, выступая на технологической выставке Computex Taipei в Тайбэе, заявил, что генеративный искусственный интеллект (ИИ) сможет справиться лишь с 80% производственной нагрузки на промышленных предприятиях. Для выполнения 20% операций по-прежнему будут нужны квалифицированные рабочие, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Юнь Лю рассказал, что это результаты внутреннего исследования, проведенного Foxconn, и они стали неожиданностью для самого руководства компании. В ходе эксперимента выяснилось, что в процессе работы ИИ накапливает знания в таких сферах, как настройка оборудования и устранение неисправностей, и примерно в 80% операций может заменить людей. Однако оставшиеся 20% работы люди все равно выполняют лучше. «До этого эксперимента мы думали, что, возможно, сможем заменить людей, всех людей. Но работу сверх этих 80% люди выполняют намного лучше генеративного ИИ»,— заявил Юнь Лю.

Яна Рождественская