Миллиард рублей выиграл в лотерее фельдшер с Сахалина

Александр Куряев из Сахалинской области выиграл 1 млрд 200 руб. в новогодней лотерее «Русского лото». Приз мужчина планирует потратить на покупку недвижимости, строительство загородного дома у моря и путешествие с женой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Столото Фото: Столото

Как уточнили «РИА Новости» в «Столото», Александр работает фельдшером в городской больнице на Сахалине, но большую часть жизни был корабельным врачом: ходил на судне в Канаду, Корею и Японию.

Билеты сахалинец приобретал в ноябре 2024 года. Он пользовался системой, разработанной с матерью, которая и ввела в семье лотерейную традицию. Куряевы побеждали в подобных розыгрышах призов и раньше: мать Александра выигрывала стиральную машину, невестка — автомобиль, а он сам — телевизор.

Это четвертый случай в истории, когда россиянин выиграл в лотерее 1 млрд руб. Сумма приза после выплаты налогов составит 781 598 156 руб.