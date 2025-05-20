Продавец электромобилей из Оренбурга нарушил закон о рекламе

Возбуждено дело о нарушении закона о рекламе в отношении продавца электромобилей в Оренбурге. Об этом сообщает региональное УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство установило, что продавец разместил в лифте многоквартирного дома рекламу с фразой: «Самый большой выбор электромобилей в Оренбурге!». Однако по закону, если в рекламе используются термины в превосходной степени (слова «самый большой» и «лучший»), в ней должен быть приведен критерий, по которому осуществляется сравнение и который может быть объективно подтвержден.

В указанной рекламе критерий и обоснование отсутствовали. Также на этапе рассмотрения дела продавец не представил доказательства законности своего сообщения.

В связи с этим комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона. Рекламодателю грозит штраф.

Георгий Портнов