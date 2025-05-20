В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

В Башкирии объявили штормовое предупреждение, сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе госкомитета республики по ЧС со ссылкой на Башгидромет. «Во второй половине дня и вечером местами ожидается очень сильный ветер порывами до 25 м/с»,— отметили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

21 мая ожидаются кратковременные дожди, ночью местами сильные, в отдельных районах — грозы. Ветер юго-западный 7-12м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7,+12°С, днем +17,+22°С.

Венера Хисамова