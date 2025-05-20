«Салаватское» выплатит в бюджет Абзелиловского района по 250 млн рублей в год

ООО «Салаватское», которое планирует в течение ближайших месяцев начать геологоразведочные работы на одноименном месторождении, намерено в случае подтверждения запасов меди стать крупнейшим налогоплательщиком в Абзелиловском районе. Как сообщил сегодня на пресс-конференции директор «Салаватского» Тагир Бахтигареев, ежегодно компания, в случае реализации проекта, планирует перечислять в районный бюджет около 250 млн руб., а сумма всех налоговых отчислений может составить 26 млрд руб., отметил господин Бахтигареев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ООО "Салаватское" Тагир Бахтигареев

Фото: Сергей Словоохотов, Коммерсантъ Директор ООО "Салаватское" Тагир Бахтигареев

Фото: Сергей Словоохотов, Коммерсантъ

Директор «Салаватского» также добавил, что компания намерена дополнительно финансово поддерживать социальные проекты в Абзелиловском районе.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», «Салаватское» владеет лицензией на право пользования недрами одноименного медно-порфирового месторождения до 2044 года. По прогнозам, в недрах месторождения содержится около 1 млн тонн меди. В случае если запасы подтвердятся, компания собирается построить горно-обогатительный комбинат. Общая сумма инвестиций оценивается в 40 млрд руб. При выходе предприятия на полную мощность (ожидается, что это произойдет к 2030 году) на предприятии будет трудоустроено около 1,5 тыс. человек. 95% сотрудников ГОКа, по словам Тагира Бахтигареева, планируют набрать из числа жителей Абзелиловского района.

Олег Вахитов