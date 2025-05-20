Зампред краевого правительства: новый пермский зоопарк откроют в ближайшее время

Зампред краевого правительства Андрей Алякринский сообщил, что ввод в строй нового зоопарка в Перми состоится в ближайшее время. Об этом он сказал на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания, отвечая на вопросы депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Ввод объекта будет в ближайшее время. Скажу с запасом – июль месяц точно», — уточнил чиновник. При этом итоговую сумму строительства объекта депутатам он не озвучил: «Скажем, когда Минстрой передаст объект Минкульту и будут подписаны все акты», — пояснил он.

Новый зоосад станет полноценным природно-ландшафтным парком. Различные работы ведутся одновременно на площади около 26 га. Часть объектов уже завершены и эксплуатируются. С апреля 2023 года в новый комплекс постепенно перевозят животных из старого зоопарка, расположенного в центре города, на ул. Монастырской, 10. В адресной инвестпрограмме Пермского края, утвержденной в 2024 году, оценочная стоимость зоопарка указана в 7,06 млрд руб.