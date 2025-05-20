Рост числа международных брендов в России пошел на убыль

Консалтинговые компании фиксируют сокращение числа международных брендов, вышедших на российский рынок в первом квартале 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Оценки конкретного количества разнятся: от трех до пяти брендов, приводит данные компаний газета «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным издания, в минувшем квартале на отечественный рынок вышли казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, итальянский бренд бытовой техники De’Longhi и китайская мебельная марка Jinkailai. Приводятся также оценки NF Group и IBC Real Estate, которые добавляют к перечисленным компаниям турецкого производителя бытовой техники Beko и бренд мужской одежды из Италии Emiliano Zapata. Количеству вошедших брендов за январь—апрель 2024 года актуальные показатели проигрывают в два-три раза.

Собеседники «Ведомостей» объясняют замедление темпов выхода на российский рынок новых игроков зависимостью от локальных партнеров и снижением предложения вакантных помещений в качественных торговых центрах. Высокая ключевая ставка также снижает интерес к вложениям в открытие новых точек.

Стратегия новых игроков чаще заключается в тестировании спроса, чем в долгосрочной экспансии. Популярен поэтапный выход на рынок посредством запуска онлайн-продаж, сообщают эксперты газеты из числа управленцев консалтинговых компаний.

Тем не менее отмечается оптимистичность прогнозов большинства аналитиков. На российском рынке до конца 2025 года ожидают появление 23-25 новых иностранных марок.