В Екатеринбурге выявили 177 пространств под карманные парки

В Екатеринбурге, в рамках исследования выявили 177 карманных парков, которые можно обустроить для отдыха, культурных встреч или сделать транзитными. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «Лето девелопмент», которая занималась исследованием вместе с архитектурным бюро «Плотинка», реализация проекта по созданию карманных парков станет возможна при содействии городских властей, поддержке бизнеса и инициативе горожан.

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Как объясняют в компании, городской карманный парк — это небольшой зеленый участок во дворе, на придомовой территории или на свободной площадке между зданиями. Согласно карте, карманные парки могут создать на кольце у БЦ «Высоцкий», у Музея радио, несколько парков у Театра Эстрады и в других частях города.

Первый карманный парк, над которым начата работа в рамках проекта «Лето в Городе» – это сквер у Дома Маклецкого, где центральным элементом станет большая люстра из современных радиальных светильников, напоминающая классическую люстру зрительного зала.

Мария Игнатова