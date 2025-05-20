Набиуллина рассказала, откуда черпает силы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поделилась вещами, которые помогают ей набираться сил. Среди них — классическая музыка, ходьба и плавание. Об этом госпожа Набиуллина рассказала на полях «Альфа-саммита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наверное, как-то даже немного банально. Я люблю оперу, люблю классическую музыку, люблю подолгу ходить, люблю плавать. Вот, наверное, такие какие-то простые вещи»,— отметила глава регулятора (цитата по «РИА Новости»).

Опера помогает госпоже Набиуллиной абстрагироваться от встреч с плохими людьми или неприятных событий. «Все-таки встреча с прекрасным дает возможность почувствовать, что есть что-то очень гармоничное в мире»,— заключила глава ЦБ.