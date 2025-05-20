В Хабаровске экстренно сел самолет с 345 пассажирами

Рейс авиакомпании IFly совершил экстренную посадку в Хабаровске. Причиной стали технические неисправности, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Лайнер направлялся из Владивостока в Москву. На борту было 345 пассажиров.

Полет выполнялся на Airbus A330-300. В пресс-службе перевозчика заявили «РИА Новости», что причиной посадки было «срабатывание индикации работы одной из систем самолета». Посадка прошла штатно, сейчас лайнер осматривают специалисты. За пассажирами вылетел резервный самолет.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).