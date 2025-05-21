Премьера в Барнауле и Новосибирске. В «Альбион-Моторс» 23 и 24 мая появятся инновационные кроссоверы EXLANTIX
Автомобили порадуют не только динамикой и дизайном, но и расширенной гарантией и особыми привилегиями.
Exlantix ET
Фото: «Альбион-Моторс»
23 мая в Барнауле и 24 мая в Новосибирске дилерский центр «Альбион-Моторс» откроет двери для двух инновационных моделей – гибридного кроссовера EXLANTIX ET* и полностью электрического EXLANTIX ES*. Оба автомобиля привлекают не просто впечатляющими техническими характеристиками, но и уникальными привилегиями, включая расширенную гарантию и премиум-обслуживание.
Сила гибрида, комфорт будущего
EXLANTIX ET – полноприводный гибрид, который покоряет стильным дизайном и передовыми технологиями. В сердце автомобиля – силовая установка Reev*, объединяющая 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Такая комбинация обеспечивает суммарную мощность 340 кВт, разгоняя кроссовер до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. При этом EXLANTIX ET демонстрирует впечатляющую топливную экономичность – всего 6,4 л/100 км.
Но настоящим козырем модели является запас хода – 1180 км, что ставит EXLANTIX ET в лидеры своего класса.
«EXLANTIX ET – это не просто автомобиль, это революция в индустрии. Я горжусь тем, что смогла лично оценить возможности нового кроссовера. Он олицетворяет силу, стиль и высокие технологии», – поделилась своими впечатлениями генеральный директор компании «Альбион-Моторс» Елена Марисина, протестировавшая новинку на закрытом мероприятии Exlantix Technical Experience Day*.
За три дня мероприятия участники смогли убедиться, как ET развивает 100 км/ч за 4,8 с и легко справляется со сложными препятствиями, будь то горка, сильный боковой уклон, качели или диагональное вывешивание.
Елена Марисина
Фото: «Альбион-Моторс»
В салоне EXLANTIX ET - атмосфера комфорта и уюта. Подогрев сидений, рулевого колеса и зеркал, а также функция массажа сидений создают идеальные условия для водителя и пассажиров. Автомобиль оснащен системой автоматической парковки, поддерживающей 18 различных сценариев.
По мнению экспертов, EXLANTIX ET REEV выделяется среди конкурентов еще и идеальным балансом бензинового и электрического двигателей. Мощная гибридная установка обеспечивает отличную динамику и минимальные выбросы CO2, что делает автомобиль привлекательным для экологически сознательных водителей. Кроссовер прошел испытания в самых экстремальных условиях, в том числе в российском климате, что гарантирует его надежность в любую погоду.
Exlantix ET
Фото: «Альбион-Моторс»
Электроскорость и стиль
EXLANTIX ES – полностью электрический кроссовер, тоже очень технически «заряженный» и стильный. Разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды ставит его в один ряд с самыми быстрыми электромобилями на рынке. Аэродинамичные формы и актуальные дизайнерские решения, такие как интегрированные кристаллические задние фонари, делают EXLANTIX ES еще и визуально очень привлекательным.
Интерьер EXLANTIX ES не менее впечатляющий. Сиденья выполнены из экологически чистых материалов, а панель приборов включает два сенсорных экрана, создавая ощущение современного и функционального пространства.
Exlantix ES
Фото: «Альбион-Моторс»
Уникальные привилегии и гарантия на 8 лет
Покупатели EXLANTIX ET и EXLANTIX ES получат доступ к целому ряду привилегий: бесплатным парковкам на охраняемых паркингах в крупных городах, безлимитному автоконсьерж-сервису и круглосуточной поддержке на дороге.
А еще – расширенную гарантию. EXLANTIX будут официально представлены в шоурумах EXEED*, сертифицированных для профессионального технического обслуживания с использованием спецоборудования, русифицированного ПО и оригинальных запчастей.
Exeed предоставляет на автомобили EXLANTIX гарантию 8 лет или 200 000 км пробега на основные узлы и агрегаты: двигатель, рулевой механизм, радиаторы, приводные валы, рычаги подвески, подшипники и на производственные дефекты лакокрасочного покрытия. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею гарантия – 8 лет или 160 000 км. Это предложение – одно из лучших на рынке и подчеркивает уверенность компании в качестве своей продукции.
Кстати, для удобства клиентов на официальном сайте создали обширную карту зарядных станций в России и СНГ с актуальными статусами в реальном времени. Зарядить электромобиль также можно на территории дилерских центров.
Exlantix ES
Фото: «Альбион-Моторс»
Тест-драйвы EXLANTIX ET начнутся 23 мая 2025 года в «Альбион-Моторс». Следите за новостями автосалона, чтобы узнать о поступлении моделей и их особенностях.
Дилерский центр «Альбион-Моторс»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 89/3
Тел: +7 (383) 388-58-00
Адрес: г. Барнаул, пр-кт Калинина, 15Е
Тел: +7 (3852) 59-01-50
Сайт: https://albion-exeed.ru/
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* EXLANTIX («Экслантикс»); REEV («Рив»); Exlantix Technical Experience Day («Экслантикс Текникал Экспириенс Дэй»); EXEED («Эксид»)
ООО «Альбион-Моторс»
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