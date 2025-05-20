Жительница Ярославля перевела мошенникам 10,7 млн рублей

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за обмана местной жительницы на 10,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники звонили 66-летней пострадавшей с конца апреля до середины мая и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками портала «Госуслуги». Они сообщали жительнице города о том, что деньги с ее счетов могут похитить и использовать для финансирования незаконных вооруженных формирований.

«В связи с этим заявительнице было указано обналичить сбережения, установить на смартфон NFC-приложение и, вводя предоставленные реквизиты, перевести все деньги на "безопасные счета"»,— рассказали в УМВД.

В ведомстве «Ъ-Ярославль» сообщили, что это самая крупная сумма в регионе за этот год, отданная одним человеком мошенникам.

Алла Чижова