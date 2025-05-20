Повара пермского ресторана обвиняют в диверсии на железной дороге

Сотрудники краевого УФСБ задержали повара одного из пермских ресторанов, поджегшего релейные шкафы на пермском участке Свердловской железной дороги. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, 27-летний повар 13 и 15 мая совершил два поджога: на перегоне ст. Блочная — ст. Кабельная и ст. Бахаревка — ст. Ферма. За это ему пообещали заплатить 500 долларов. В ходе обыска у задержанного были изъяты емкость с бензином и тряпки. В ходе допроса он признал вину в поджогах.

Правоохранительные органы возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по факту диверсии.