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обновлено 13:13

Повара пермского ресторана обвиняют в диверсии на железной дороге

Сотрудники краевого УФСБ задержали повара одного из пермских ресторанов, поджегшего релейные шкафы на пермском участке Свердловской железной дороги. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, 27-летний повар 13 и 15 мая совершил два поджога: на перегоне ст. Блочная — ст. Кабельная и ст. Бахаревка — ст. Ферма. За это ему пообещали заплатить 500 долларов. В ходе обыска у задержанного были изъяты емкость с бензином и тряпки. В ходе допроса он признал вину в поджогах.

Правоохранительные органы возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по факту диверсии.

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