обновлено 13:13
Повара пермского ресторана обвиняют в диверсии на железной дороге
Сотрудники краевого УФСБ задержали повара одного из пермских ресторанов, поджегшего релейные шкафы на пермском участке Свердловской железной дороги. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным следствия, 27-летний повар 13 и 15 мая совершил два поджога: на перегоне ст. Блочная — ст. Кабельная и ст. Бахаревка — ст. Ферма. За это ему пообещали заплатить 500 долларов. В ходе обыска у задержанного были изъяты емкость с бензином и тряпки. В ходе допроса он признал вину в поджогах.
Правоохранительные органы возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по факту диверсии.