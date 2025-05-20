Сезонные поезда свяжут северные регионы с Сочи, Анапой и Новороссийском

В курортный сезон запустят 13 поездов дальнего следования из северных регионов к Черноморскому побережью, в том числе Сочи, Анапе и Новороссийску. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поезда будут отправляться в Адлер из Архангельска, Вологды, Воркуты, Костромы, Печоры и Череповца. В Анапу составы будут курсировать из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска и Череповца. Новороссийск будет доступен для пассажиров из Архангельска и Воркуты.

Поезда из Архангельска, Сосногорска, Печоры и Череповца сделают остановки в Вологде и Ярославле. Жители Иванова смогут воспользоваться костромским поездом для поездки к Черному морю, а жители Сыктывкара — составами из Сосногорска и Печоры.

Для обеспечения беспересадочного сообщения вагоны из Сыктывкара будут добавлены к поездам Сосногорск — Анапа и Печора — Адлер. Вагоны из Усинска войдут в составы Воркута — Адлер и Воркута — Новороссийск. При увеличении спроса возможно добавление дополнительных вагонов.

С 17 мая уже запущен сезонный поезд между Читой и Сочи, а с 24 мая начнут курсировать два беспересадочных вагона по маршруту Чита — Анапа.

Мария Удовик