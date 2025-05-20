На праймериз «Единой России» проголосовало более миллиона человек
Более миллиона избирателей, зарегистрированных на праймериз «Единой России» (ЕР), поучаствовали в голосовании в его первый день ,19 мая. Всего в системе зарегистрировано более 3 млн человек. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев сегодня, 20 мая. Предварительное внутрипартийное голосование продлится до 25 мая.
Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ
«По уровню заксобраний (региональных парламентов) активнее всего голосуют жители Ямала, где свой выбор сделали более 9% зарегистрированных избирателей, в Костромской и Магаданской областях — более 6%. По уровню административных центров лидирует Ростовская область, где проголосовали 7% избирателей»,— рассказал господин Якушев.
«Особое внимание» в партии пообещали уделить участникам спецоперации: перед ЕР стоит задача «подготовить их по всем направлениям ведения избирательной кампании, чтобы каждый смог уверенно пройти ее и заручиться поддержкой избирателей», отметил единоросс. Напомним, таким кандидатам автоматически добавляется 25% к результату голосования.
Праймериз — обязательная процедура для всех кандидатов от «Единой России» на выборах разных уровней. По итогам голосования единороссы отберут кандидатов для участия в предстоящих региональных и муниципальных выборах, которые запланированы на осень. Для подготовки к избирательным кампаниям сотня победителей праймериз пройдет очное обучение на федеральной площадке Высшей партийной школы в Москве.