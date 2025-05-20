«Дмитриевские полуфабрикаты» из Пензы нарушили экологическое законодательство

Росприроднадзор обязал ООО «Дмитриевские полуфабрикаты» из Пензы выплатить штраф за нарушение экологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МУ Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что ООО «Дмитриевские полуфабрикаты» нарушило сроки представления декларации. За это Росприроднадзор привлек предприятие к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.5.1 КоАП РФ, оштрафовал организацию на 50 тыс. руб.

ООО «Дмитриевские полуфабрикаты» производит пищевые полуфабрикаты и использует в своей работе подлежащую утилизации упаковку. Речь идет о пластмассовых изделиях, а также ящиках и коробках из гофрированного картона. По закону компания должна подавать декларацию о количестве выпущенных в обращение товаров и упаковки, подлежащих утилизации, каждый год.

Павел Фролов