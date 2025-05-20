В Сириусе могу создать фестиваль культур стран ЕАЭС и БРИКС

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева предложила создать международный фестиваль культур стран ЕАЭС и БРИКС на федеральной территории Сириус. Это предложение было озвучено на заседании попечительского совета фонда, которое провел президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Шмелева отметила в эфире телеканала «Россия-24», что фестиваль станет платформой для творческого обмена и межкультурного диалога между детьми и педагогами из дружественных стран. Она подчеркнула, что Сириус приобретает все большее международное значение, особенно после Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в 2024 году. Международные музыкальные мероприятия также могут стать важным направлением для молодых исполнителей.

По ее словам, такие инициативы будут способствовать культурной дипломатии и развитию творческих связей. Госпожа Шмелева добавила, что Сириус уже начал подготовку к Всемирному фестивалю молодежи, запланированному на 2030 год.

Заседание попечительского совета было посвящено будущим планам образовательного центра «Сириус». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин внимательно следит за развитием центра.

Мария Удовик