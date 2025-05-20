«Россети Тюмень» направили 6,6 млн на повышение надежности электроснабжения семи месторождений нефти

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт подстанций 110 кВ «Мортымья», «Убинская» и «Западный Толум» в ХМАО-Югре. Объекты питают семь месторождений нефти, которые разрабатывает «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». На проведение работ энергетики направили 6,6 млн рублей.

На подстанциях специалисты отремонтировали шесть силовых трансформаторов общей мощностью свыше 80 МВА. Энергетики проверили, как работает контрольно-измерительная аппаратура, заменили термосигнализаторы и силикагель в термосифонных фильтрах, а также отобрали пробы трансформаторного масла для анализа. Также сотрудники компании отремонтировали два линейных разъединителя 35 кВ и 6 трансформаторов собственных нужд. Технические мероприятия завершились высоковольтными испытаниями с привлечением передвижной лаборатории.

Ремонт трех высоковольтных подстанций повысил надежность электроснабжения семи месторождений Шаимской группы, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»