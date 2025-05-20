Основателя «Диссернета» Ростовцева уволили из института РАН за прогул

Основателя вольного сообщества «Диссернет» физика Андрея Ростовцева уволили из Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН из-за прогула. С приказом об увольнении ознакомился RTVI. Телеканал отмечает, что основанием стала служебная записка, составленная 15 мая, но датой увольнения в приказе указано 18 февраля.

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Андрей Ростовцев — специалист в области физики элементарных частиц. В 2013 году он основал сетевое сообщество «Диссернет», которое проводит экспертизу кандидатских и докторских диссертаций на предмет заимствований. Экспертиза сообщества неоднократно являлась основанием для лишения ученых степеней. В ИППИ РАН господин Ростовцев работает с 2014 года.

«С самого начала у меня не было обязанности приходить на работу. До последнего времени у меня выходили статьи с аффиляцией ИППИ. Сначала они требуют объяснительную, почему отсутствовал на рабочем месте (конечно, я никакой объяснительной не писал), после этого увольняют»,— сказал господин Ростовцев телеканалу.

По данным Elibrary.ru, среди сотрудников ИППИ Андрей Ростовцев является самым цитируемым — он имеет наибольший индекс Хирша. На втором месте — биоинформатик Михаил Гельфанд. Он также был уволен из института, но в ноябре 2024 года суд признал решение руководства незаконным.

RTVI отмечает, что увольнения ведущих сотрудников ИППИ начались после назначения нового директора Максима Федорова летом 2023 года. В июне 2024 года канал со ссылкой на источник в институте писал, что множество научных работников ушли из института в МФТИ на фоне конфликта с новой дирекцией.

Полина Мотызлевская