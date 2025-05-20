Голкипер «Локомотива» номинирован на приз лучшему вратарю сезона

Голкипер ярославского ХК «Локомотив» Даниил Исаев вошел в число номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона 2024/2025 Фонбет КХЛ. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В регулярном чемпионате Исаев провел 41 игру и одержал 29 побед, из них 8 матчей на ноль. Процент отраженных бросков составляет 92,4%. В плей-офф вратарь принял участие в 20 играх, из них 15 стали победными, в том числе, 2 матча на ноль. Процент отраженных бросков выше, чем в регулярном чемпионате, — 93,5%.

«В регулярном чемпионате Исаев стал лучшим по победам и коэффициенту надежности, вторым по сухим матчам. В плей-офф он также лидирует по победам, коэффициенту надежности и идет вторым по проценту отраженных бросков»,— говорится в сообщении КХЛ.

В числе номинантов на приз также Владислав Подъяпольский («Лада» / «Динамо» Мск) и Никита Серебряков (СКА / «Авангард»). Обладатель приза будет определен по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. Церемония закрытия сезона пройдет 29 мая.

Напомним, что Даниил Исаев является «Лучшим вратарем» сезона 2023/2024.

Алла Чижова