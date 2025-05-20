Россия перестала быть крупнейшим рынком экспорта для авто из Китая

В апреле 2025 года Россия опустилась в мировом рейтинге импортеров Китая с первого места сразу на шестое. Тем самым РФ утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни. За месяц поставки легковых авто из Китая в Россию сократились на 16,2% и составили 507,1 млн долларов против рекордных 605 млн долларов в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первое место по импорту китайских легковых автомобилей заняла Бразилия, которая увеличила закупки более чем в полтора раза — до 597,7 млн долларов. Второй стала Бельгия с объёмом импорта в 564 млн долларов, третье место заняла Мексика (561 млн долларов). В Соединённых Штатах поставки снизились на треть до 116,6 млн долларов, что вывело страну на 22-ю позицию.

Экспорт китайских автомобилей в Россию за первые четыре месяца 2025 года сократился почти в два раза — до 1,86 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно снизились поставки грузовых автомобилей — почти в пять раз, до 146,5 млн долларов. В апреле объём поставок грузовиков упал на 16,9% по сравнению с мартом.

В то же время поставки автокомпонентов из Китая в Россию выросли на 4,4%, достигнув за четыре месяца 753,8 млн долларов, хотя в апреле объемы немного снизились — на 5%.