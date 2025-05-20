Лавров: Россия не бросит православных на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова отстаивать права канонического православия на Украине и «не оставит православных людей в беде» (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Россия... добьется того, чтобы их законные права уважались,— сказал господин Лавров на приеме по случаю православной Пасхи,— а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа».

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Инициатива в первую очередь коснулась Украинской православной церкви, столкнувшейся с изъятием земель и храмов.

Подробнее о конфликте стран вокруг православных канонов — в материале «Заживут не по канонам».