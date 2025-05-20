В Ульяновске задержаны предполагаемые похитители человека, вымогавшие у него долг

Возбуждено уголовное дело о похищении жителя Ульяновска и вымогательства у него денежного долга (ч.2 ст.126; ч.2 ст.163 УК РФ). По подозрению в преступлении задержаны три человека. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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«По ходатайству следователя в отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Силовики предварительно установили, что летом 2024 года потерпевший взял у фигурантов уголовного дела долг на сумму 200 тыс. руб. и вернул деньги в ноябре. При этом он «остался должен проценты в размере 30 тыс. руб.», уточнили в ведомстве. В связи с этим обвиняемые пригрозили местному жителю физической расправой и потребовали от него вернуть сумму, которая была больше ранее оговоренной.

Потерпевший так и не вернул деньги, и ночью 13 мая 2025 года его похитили у парка 40-летия ВЛКСМ и насильно доставили на безлюдный участок в Ленинском районе. Фигуранты уголовного дела потребовали от потерпевшего 100 тыс. руб. избили его и отпустили только для поиска денег и передачи в тот же день.

После этого в полицию поступило заявление о преступлении. Силовики установили личности предполагаемых преступников и задержали их при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых следствие изъяло пять охотничьих ружей и два травматических пистолета.

Георгий Портнов