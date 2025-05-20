Вынесен приговор организаторам нарколаборатории в Переславле

Ярославский областной суд вынес приговор по делу о производстве более 350 кг синтетических наркотиков в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

Суд признал двух обвиняемых виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В январе 2024 года они организовали нарколабораторию в частном доме, преступная деятельность продолжалась до марта, пока не была пресечена сотрудниками полиции.

Суд учел позицию обвинителя и назначил наказание: одному из подсудимых — 15 лет 6 месяцев, другому — 16 лет лишения свободы. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима и выплатят штраф по 250 тыс. рублей.

Суд также конфисковал имущество, использованное в преступлении: земельный участок, телефоны, видеорегистратор и 298 тыс. рублей. Уголовное дело расследовали следственные органы УМВД России по Ярославской области.

Антон Голицын