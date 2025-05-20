Туроператоры из Кувейта посетили «Роза Хутор» и высоко оценили потенциал горного кластера Сочи для отдыха своих граждан

Представители туристических агентств этой страны, авиаперевозчика Jazeera Airways и СМИ побывали на горном курорте. Они изучили его гостиничную и развлекательную инфраструктуру, встретились с коллегами и обсудили перспективы стратегического сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

С 2019 года горный курорт «Роза Хутор» активно продвигает свои возможности на рынках стран Персидского залива. Еще одной вехой в этом направлении стала организация недельного визита представителей авиаперевозчика, туроператоров и СМИ из Кувейта в горы Сочи. Они подробно ознакомились с основными локациями, природными и культурными достопримечательностями курорта.

Популяризация отдыха в России, в том числе в горном кластере Сочи, на ближневосточном туристическом рынке приносит свои плоды. С начала 2025 года на «Роза Хутор» уже отдохнули более 400 гостей из стран Персидского залива. Как отмечает заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный: «У нас есть ряд безусловных преимуществ, интересных туристам из этого региона. Прежде всего, это регулярные прямые перелеты и электронные визы, затем уникальное сочетание отдыха среди прохлады и ландшафтов гор и, в тоже время, на морском побережье. Мы также обеспечиваем высокий сервис, развитую инфраструктуру по довольно лояльным ценам».

Серьезным событием для курорта стала сертификация по системе Роскачества — Muslim friendly. Четырехзвездный отель "Эрбелия от Васта", расположенный на "Роза Хутор", одним из первых в России получил подобный сертификат в прошлом году. Это также позитивно отразилось на туристическом потоке из арабских стран. В летний сезон 2024 года «Роза Хутор» принял около двух тысяч граждан Бахрейна и Саудовской Аравии в рамках полетной программы авиакомпании Gulf Air — из столицы Бахрейна Манамы в Сочи. В тот же период «Роза Хутор» посетили более 2,6 тысяч туристов из ОАЭ. Благодаря усилиям курорта и партнеров из российского и иностранного туроператорского сообщества формируется тенденция круглогодичного интереса к отдыху в горах. По итогам 2024 года, более 6 тысяч гостей из Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов посетили горный курорт «Роза Хутор».

«Мы считаем важным участвовать в стратегическом развитии нашей отрасли, выполняя задачу Президента страны об увеличении доли туризма в ВВП России к 2030 году до 5%, и обеспечении троекратного роста экспорта туристических услуг по сравнению с уровнем 2023г. В этой связи нам, интересны гости из стран Ближнего Востока. Это значит, что мы должны предоставить им услуги, соответствующие их потребностям. Мы полностью готовы к приему туристов из Кувейта и будем рады познакомить их с красотой и культурным разнообразием нашей страны»,— подчеркивает Сергей Хворостяный.

Уже с 27 июня и до середины сентября будет действовать полетная программа кувейтского подразделения авиакомпании Jazeera. Она предусматривает рейсы в Сочи дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Предполагается, что таким образом туристический поток из стран Персидского залива на курорт «Роза Хутор» по итогам 2025 года увеличится более чем в 1,5 раза.

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