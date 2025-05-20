Группа «Конец фильма» объяснила замену строчки про Сергея в песне «Элис»

Лидер музыкальной группы «Конец света» Евгений Феклистов заявил РБК, что участники коллектива целенаправленно не меняли текст песни «Элис» из-за закона о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). По словам господина Феклистова, группа исполняет песню уже 25 лет и за это время ее текст менялся не раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Евгения Феклистова Фото: Архив Евгения Феклистова

«Связано это с тем, что одна и та же шутка, рассказанная много раз, приедается. Грустно, когда кто-то пытается увидеть в безобидном развлекательном номере политический подтекст. Это заставляет задуматься об исключении песни из репертуара. Тем более у группы много более значимых и любимых публикой песен»,— сказал музыкант.

Песня «Элис» была выпущена в 2001 году. В ее тексте есть такая строчка: «С нами Шурик, с нами Сергей. Он отличный парень, несмотря на то, что гей». 19 мая «Медиазона» (иноагент) писала со ссылкой на своего читателя, что эта строчка на живых выступлениях группы неоднократно менялась. Например, на одном из выступлений она звучала так: «Сергей был отличным парнем, но взял в долг пятьсот рублей, хотя деньги-то у него свои имелись». В материале издания также приводятся слова господина Феклистова, комментирующего изменения текста песни: «Сейчас могут, воспользовавшись формальным поводом, прицепиться к слову и доставить кучу проблем».

Полина Мотызлевская