Программисту дали 14 лет за передачу персональных данных военных Приангарья

Иркутский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима ведущего программиста одной из больниц Братска, признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ст. 274.1 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено по материалам иркутского управления ФСБ России. В материалах следствия указывается, что программист передал представителю иностранного государства скопированные из региональной медицинской системы персональные данные жителей Иркутской области, которые проходили военную службу в Вооруженных силах РФ.

Кроме того, установили спецслужбы, программист оказал иностранному государству финансовую помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ. О том, в интересах какой страны действовал обвиняемый, не сообщается.

Илья Николаев