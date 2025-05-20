«Авито»: средняя зарплата в Челябинской области составила 66 тыс. рублей

В первом квартале 2025 года средняя зарплата, предлагаемая жителям Челябинской области, составляла 66 тыс. руб. Одновременно с этим на 38% год к году выросла активность соискателей, сообщает «Авито Работа».

Многие востребованные специалисты в первом квартале этого года могли рассчитывать на зарплату выше среднего по региону. Среди рабочих специальностей это монтажники — им готовы были платить 90,3 тыс. руб. — и слесари с предложениями в 108 тыс. руб. В сфере транспорта среднее жалованье для водителей грузового транспорта находилось на уровне 91,4 руб., водителей спецтехники — 107 тыс. руб. Что касается офисных специалистов, высокие зарплаты предлагали коммерческим агентам (109,2 тыс. руб.) и менеджерам по продажам (81,7 тыс. руб.), а также начинающим логистам (76,7 тыс. руб.) и инженерам (74,7 тыс. руб.).

Эксперты «Авито Работы» отмечают, что ситуация на российском рынке труда стабилизируется: рост числа вакансий, характерный для прошлых лет, постепенно замедляются, и увеличивается активность соискателей. Кроме того, работодатели часто стараются удержать имеющийся персонал, а не только привлекать новый. Среди распространенных инструментов — расширение соцпакета, разработка специальных программ для сотрудников, предложение комфортных графиков и условий работы. В первом квартале 2025 года доля вакансий с упоминанием ДМС составила 20% от общего числа предложений, а обучения или переобучения для сотрудников — 17%. Доля вакансий с возможностью работать по гибкому графику за последний год выросла на 22%, а у 37% россиян на текущем месте трудоустройства внедрены программы адаптации для новых сотрудников.

Виталина Ярховска