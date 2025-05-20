«Роснефть» проводит Марафон ИТ-соревнований

В этом году научный институт «РН-БашНИПИнефть» и «РН-Технологии» (входят в периметр «Роснефти») организуют четыре разноплановых соревнования, объединенных в масштабный ИТ-Марафон. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей*.

Традиционно ИТ-Марафон «Роснефти» объединяет сотни талантливых студентов и специалистов компаний



Бросили вызов российским ученым

Организаторы уже открыли регистрацию на два соревнования ИТ-Марафона — Академический турнир и Кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу.

К участию в Академическом турнире приглашаются команды научных сотрудников, аспиранты физико-математических и технических специальностей, а также кандидаты и доктора наук. Призовой фонд турнира составляет 2,5 млн рублей*.

Участникам предлагается разработать алгоритмы и компьютерные программы, которые ускорят решение системы линейных уравнений на современных многоядерных компьютерах. Необходимость в этом возникает во время моделирования процессов фильтрации жидкости в пористых породах. Лучшие решения будут использованы в наукоемком программном обеспечении «Роснефти»: «РН-СИГМА», «РН-КИМ» и «РН-ГРИД».

От команд потребуются навыки решения систем линейных алгебраических уравнений численными методами.

На острие технического прогресса

Кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу — новое соревнование ИТ-Марафона с призовым фондом 500 тыс. рублей*. Принять участие в нем могут студенты вузов в индивидуальном порядке. Регистрация доступна до 30 июня.

Задание Кубка заключается в выполнении полного цикла реверс-инжиниринга деталей оборудования с применением 3D-сканирования и аддитивных технологий.

«Впервые наш институт проводит подобное соревнование. Последние годы внедрение аддитивных технологий и реверс-инжиниринга в России происходит ускоренными темпами, к 2030 году прогнозируется рост рынка данных технологий до 13 млрд руб. Наше соревнование направлено на поиск талантливых студентов и их вовлечение в развитие новых технологий применительно к производственным задачам компании», — комментирует руководитель Кубка по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу Владислав Ермолаев.

Соревнование пройдет в два этапа. Отборочный тур состоится в заочном формате. Лучшие участники по итогам первых испытаний будут приглашены на форум TNF, который пройдет в Тюмени 14-15 сентября и где развернется финал Кубка.

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Призеров наградят в Москве

Кроме Академического турнира и Кубка по аддитивным технологиям в рамках Марафона ИТ-соревнований «Роснефти» состоятся Лига гео-навигации, Студенческий хакатон и конкурсы по информационному моделированию среди специалистов «Роснефти». Призеры и победители всех ИТ-соревнований встретятся в декабре на торжественном финале в Москве.

Проведение специализированных конкурсов позволяет «Роснефти» уже седьмой год подряд решать реальные производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные кадры и талантливую молодежь. Для участников это возможность проявить себя на всероссийском уровне и создать оригинальные решения, которые найдут применение в современных цифровых технологиях нефтегазовой отрасли.

Регистрация на все соревнования ИТ-Марафона проходит на сайте https://events.rn.digital/hack.

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