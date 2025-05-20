На Байкале открылся турмаршрут, закрытый из-за охранявшего тушу изюбря медведя

В Иркутской области открыт туристический пешеходный маршрут по побережью Байкала, вдоль Кругобайкальской железной дороги. Движение по нему было закрыто с 6 по 19 мая. Как сообщает пресс-служба Прибайкальского нацпарка, посетителей на маршрут не выпускали из-за медведя, охранявшего тушу изюбря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Убрать или перенести подальше тушу животного было невозможно, так как она оказалась в чрезвычайно испорченном состоянии. Приняли решение подождать, пока хищник расправится с запасом еды и самостоятельно уйдет. По данным госинспекторов, 19 мая медведь благополучно завершил дела в своей "столовой" и отбыл в лес»,— отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе нацпарка, на данном маршруте протяженностью около 70 км завершен учет поголовья медведей. Показатель его встречаемости составил 3,6 особи на 10 км, что соответствует «средним многолетним значениям и свидетельствует о стабильном состоянии популяции». Кроме взрослых медведей, учетчиками было встречено три семьи с восемью медвежатами. При этом животные «держатся в верхних частях склонов и к урезу воды не приближаются, значит, потенциально конфликтных зверей в этой части нацпарка нет».

Влад Никифоров, Иркутск