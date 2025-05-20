Фонд ТОЧНО ДОБРО подвел итоги всероссийского конкурса «Строители будущего» в МДЦ «Артек»

В конкурсе приняли участие более 1000 детей из 53 регионов России и 4 зарубежных стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фонд ТОЧНО ДОБРО Фото: фонд ТОЧНО ДОБРО

Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО (основатель — Николай Амосов) подвел итоги конкурсного отобрана участие в дополнительной общеразвивающей программе «Строители будущего» в рамках тематического партнерства с международным детским центром «Артек». Экспертная комиссия определила 85 победителей, которые отправятся в МДЦ «Артек» в августе — сентябре 2025 года на профильную смену. Ещё 15 участников включены в резерв.

Цель программы «Строители будущего» — сформировать осознанное отношение к выбору профессии. В рамках двух этапов конкурсного отбора участники выполняли творческие задания — писали эссе и проводилив школе проектные активности по теме строительства.

«Одна из важных задач сегодня — это повышение престижа профессий строительной сферы. Я рад, что столько ребят участвовали в конкурсе «Строители будущего». Работа с молодым поколением — это не просто инвестиция в будущее, это наша стратегия, которая гарантирует, что и через десятилетия отрасль будет процветать и неустанно совершенствоваться. Поздравляю всех участников — вы преодолели серьезные испытания, продемонстрировали не только знания, но и глубокую вовлеченность — на деле доказали, что будущее строительной индустрии в надежных руках»,— отметил основатель благотворительного фонда ТОЧНО ДОБРО, бизнесмен Николай Амосов.

Победителей конкурса фонд поощрил путевками в «Артек» на профильную смену, а всех участников и их наставников наградил сертификатами и благодарностями.