В Ростове суд постановил закрыть табачный магазин, работавший рядом с детсадом

Первомайский районный суд Ростова удовлетворил иск Роспотребнадзора о закрытии табачного магазина. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что точка реализации табака располагалась на переулке Днепропетровском, на расстоянии менее 100 м. до детского сада No 11. Деятельность магазина прекратили согласно п. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса РФ (Предупреждение причинения вреда) для предотвращения потенциальную возможность причинения вреда здоровью и нравственности несовершеннолетних.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году на юге России незаконный оборот табачной продукции снизился с 20,3% до 15,8%, достигнув исторического минимума.

Константин Соловьев